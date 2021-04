Lutto per Elisa, lo strazio della cantante: “È impossibile da accettare” (Di domenica 11 aprile 2021) Dolore e lacrime per Elisa, la cantante si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. “È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione”. “È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate. È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo. Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Dolore e lacrime per, lasi è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. “È ancora quasiche questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’artetrasformazione”. “È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate. È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo. Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di ...

Covid, Elisa piange gli zii morti: "Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni" Un doloroso lutto ha portato via due persone molto importanti per Elisa. La cantante piange la morte dei due zii morti a causa del Coronavirus, affidando ai social un commosso ricordo: "È ancora quasi ...

