Lotteria degli scontrini, ecco l’avviso che compare se si ha vinto (Di domenica 11 aprile 2021) Dal primo gennaio 2021 è entrata in vigore la Lotteria degli scontrini in Italia. In poche parole, per chi non sapesse di cosa si tratta, è un’estrazione ogni tot mesi che permette ad un fortunato consumatore di ottenere dei premi in denaro. Lotteria degli scontrini: cosa succede se ho vinto?A fare fede sono i biglietti associati ad ogni scontrino, di conseguenza, si tratta di un escamotage del governo per favorire gli acquisti tracciati e nel contempo, sconfiggere l’evasione fiscale e il “nero”. Negli scorsi giorni sono stati estratti i biglietti virtuali della seconda Lotteria degli scontrini di quest’anno, e la pagina Facebook ufficiale dello stesso concorso ha mostrato cosa succede quando un fortunato “concorrente” ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Dal primo gennaio 2021 è entrata in vigore lain Italia. In poche parole, per chi non sapesse di cosa si tratta, è un’estrazione ogni tot mesi che permette ad un fortunato consumatore di ottenere dei premi in denaro.: cosa succede se ho?A fare fede sono i biglietti associati ad ogni scontrino, di conseguenza, si tratta di un escamotage del governo per favorire gli acquisti tracciati e nel contempo, sconfiggere l’evasione fiscale e il “nero”. Negli scorsi giorni sono stati estratti i biglietti virtuali della secondadi quest’anno, e la pagina Facebook ufficiale dello stesso concorso ha mostrato cosa succede quando un fortunato “concorrente” ...

Advertising

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - GiancarloChimie : RT @AzzurraBarbuto: La pandemia è diventata una occasione per sospendere la democrazia e i suoi principi, ma pure per fare la guerra al con… - 8foctdr67 : RT @AzzurraBarbuto: La pandemia è diventata una occasione per sospendere la democrazia e i suoi principi, ma pure per fare la guerra al con… - travan28 : RT @AzzurraBarbuto: La pandemia è diventata una occasione per sospendere la democrazia e i suoi principi, ma pure per fare la guerra al con… - Zampaglion : RT @AzzurraBarbuto: La pandemia è diventata una occasione per sospendere la democrazia e i suoi principi, ma pure per fare la guerra al con… -