Lorenzo Sonego conquista il titolo all’Atp 250 Cagliari 2021: nuova classifica e montepremi (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego ha superato Laslo Djere e si è laureato campione dell’Atp 250 di Cagliari 2021. Il piemontese si è imposto in rimonta, conquistando il primo titolo in stagione nonché il primo in carriera sulla terra battuta. Ben 250 i punti che guadagnerà Sonego, il quale migliorerà il suo best ranking, portandosi al 28° posto nel ranking Atp. Per la prima volta in carriera, inoltre, farà il suo ingresso in Top 30. Per quanto riguarda l’aspetto economico, il giocatore torinese incasserà 40.100 euro, diventando uno dei trenta tennisti ad aver guadagnato di più, in termini di montepremi, nella stagione 2021. Sonego CAMPIONE A Cagliari: LA VITTORIA DELL’UMILTA’ IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)ha superato Laslo Djere e si è laureato campione dell’Atp 250 di. Il piemontese si è imposto in rimonta,ndo il primoin stagione nonché il primo in carriera sulla terra battuta. Ben 250 i punti che guadagnerà, il quale migliorerà il suo best ranking, portandosi al 28° posto nel ranking Atp. Per la prima volta in carriera, inoltre, farà il suo ingresso in Top 30. Per quanto riguarda l’aspetto economico, il giocatore torinese incasserà 40.100 euro, diventando uno dei trenta tennisti ad aver guadagnato di più, in termini di, nella stagioneCAMPIONE A: LA VITTORIA DELL’UMILTA’ IL TABELLONE IL ...

Advertising

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - SuperTennisTv : ? Lorenzo #Sonego CAMPIONE del #SardegnaOpen 2021!? Secondo titolo in carriera, il primo sulla terra! ???? #tennis… - WeAreTennisITA : IL SARDEGNA OPEN È NOSTRO ???? Lorenzo Sonego è l’azzurro migliore della settimana al #SardegnaOpen, batte Djere in f… - zazoomblog : Lorenzo Sonego conquista il titolo all’Atp 250 Cagliari 2021: nuova classifica e montepremi - #Lorenzo #Sonego… - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? Una cavalcata entusiasmante conclusa con una straordinaria rimonta su #Djere: Lorenzo #Sonego v… -