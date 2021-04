Locatelli | Aperture meditate o si torna indietro

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) Da tre settimane c’è una riduzione della diffusione del contagio, ma il professor Franco, coordinatore del Cts, intervistato da La Stampa e dal Corriere della sera, invita alla prudenza, finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili, per evitare di compromettere i risultati ottenuti. Ritiene che si potrebbe immaginare, ad esempio, una prima “riapertura selettiva”. I segnali di miglioramento, dal calo dell’Rt alle terapie intensive, spiega al Corriere, “indicano che le misure messe in atto hanno consentito di riportare la situazione sotto controllo”, ma “guai se pensassimo che siamo fuori dal problema, ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo avendo vanificato settimane di sacrifici per l’intero Paese”. “Levanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma - afferma - devono essere ben ponderate in ...