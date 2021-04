LIVE Virtus Bologna-Trieste 81-67, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo supera l’Allianz e pensa già alla semifinale di Eurocup (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.09 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Virtus Bologna-Trieste su questa pagina, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.08 Con Belinelli, Markovic e Teodosic a riposo la Virtus Bologna supera 81-67 una Trieste che a parte un ottimo avvio non è mai realmente riuscita ad impensierire la squadra di coach Djorjdevic, top-scorer Awudu Abass con 17 punti, seguito da Josh Adams con 16. Il migliore dell’Allianz è Myke Henry con 15. FINISCE QUI! 81-67 Palleggio, arresto e tiro del giovane Deri. 79-67 Henry da tre. 79-64 Grazulis si appoggia al vetro dal post basso. Ultimo minuto di partita, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.09 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.08 Con Belinelli, Markovic e Teodosic a riposo la81-67 unache a parte un ottimo avvio non è mai realmente riuscita ad impensierire la squadra di coach Djorjdevic, top-scorer Awudu Abass con 17 punti, seguito da Josh Adams con 16. Il migliore delè Myke Henry con 15. FINISCE QUI! 81-67 Palleggio, arresto e tiro del giovane Deri. 79-67 Henry da tre. 79-64 Grazulis si appoggia al vetro dal post basso. Ultimo minuto di partita, ...

