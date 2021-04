LIVE – Venezia-Cosenza 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 11 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Venezia-Cosenza, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime sei gare, vogliono tornare al successo per mantenere il proprio piazzamento playoff; i calabresi, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta con la Cremonese ed hanno bisogno dei tre punti per uscire dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di domenica 11 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Venezia: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. All: Paolo Zanetti; Cosenza: Falcone; Ingrosso, Idda, ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata di. I padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime sei gare, vogliono tornare al successo per mantenere il proprio piazzamento playoff; i calabresi, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta con la Cremonese ed hanno bisogno dei tre punti per uscire dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di domenica 11 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. All: Paolo Zanetti;: Falcone; Ingrosso, Idda, ...

