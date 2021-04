LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: ultima giornata, Roberto Botta e Maristella Smiraglia punte azzurre (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.51 Saranno quattro gli azzurri impegnati quest’oggi: Roberto Botta nei -87 kg uomini, Matteo Marjanovic nei +87 kg, Maristella Smiraglia nei +73 kg femminili e Natalia D’Angelo nei -73 kg. 7.48 Oggi saranno quattro le categorie in gara: +87 kg e -87 kg per gli uomini, +73 kg e -73 kg per le donne. 7.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di Taekwondo in corso a Sofia (Bulgaria). Presentazione Europei Taekwondo – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.51 Saranno quattro gli azzurri impegnati quest’oggi:nei -87 kg uomini, Matteo Marjanovic nei +87 kg,nei +73 kg femminili e Natalia D’Angelo nei -73 kg. 7.48 Oggi saranno quattro le categorie in gara: +87 kg e -87 kg per gli uomini, +73 kg e -73 kg per le donne. 7.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta eddeglidiin corso a Sofia (Bulgaria). Presentazione– Orari, programma, tv e streamingBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Ora sul tatami Daniela Rotolo - #Taekwondo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -