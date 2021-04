LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Smiraglia e D’Angelo eliminate agli ottavi, l’Italia si affida a Botta (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 Khan affronterà la vincente del match in corso sul tatami 2, quello fra la tedesca Hadzic e l’ucraina Pypot. 9.06 Affonda nel finale D’Angelo: la russa Khan si qualifica per i quarti di finale vincendo per 8-1. 9.04 Altro attacco della russa che frutta due punti: 5-0 il punteggio. 9.02 Arriva il calcio di Khan proprio negli ultimi secondi del secondo turno: la russa è in vantaggio 3-0. La situazione si fa complessa per l’azzurra. 9.00 Primo punto per la russa: Khan è riuscita a bloccare D’Angelo. 8.59 Tiene Botta fino a questo momento D’Angelo che ha provato anche qualche offensiva: il risultato è ancora sullo 0-0. 8.57 Si studiano le due avversarie nei primi trenta secondi. 8.55 Vittoria per Pole ai danni di Mouka. Adesso scende in pedana ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.09 Khan affronterà la vincente del match in corso sul tatami 2, quello fra la tedesca Hadzic e l’ucraina Pypot. 9.06 Affonda nel finale: la russa Khan si qualifica per i quarti di finale vincendo per 8-1. 9.04 Altro attacco della russa che frutta due punti: 5-0 il punteggio. 9.02 Arriva il calcio di Khan proprio negli ultimi secondi del secondo turno: la russa è in vantaggio 3-0. La situazione si fa complessa per l’azzurra. 9.00 Primo punto per la russa: Khan è riuscita a bloccare. 8.59 Tienefino a questo momentoche ha provato anche qualche offensiva: il risultato è ancora sullo 0-0. 8.57 Si studiano le due avversarie nei primi trenta secondi. 8.55 Vittoria per Pole ai danni di Mouka. Adesso scende in pedana ...

