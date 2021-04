LIVE Sonego-Djere 2-6, Finale ATP Cagliari in DIRETTA: set perfetto del serbo che conquista il parziale! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO SET 2-6 PRIMO SET Djere! Il serbo domina il primo parziale. 40-15 DUE SET POINT Djere! Il serbo ottiene un’altra grande prima. 30-15 Servizio e diritto del serbo. 15-15 Sonego prova a variare ma il diritto finisce in rete dopo il rovescio diagonale di Djere. 0-15 Ottima risposta di diritto di Sonego. 2-5 BREAK Djere! Il serbo può servire per il set. 30-40 PALLA BREAK Djere! Altro diritto lungo di Sonego nel tentativo di spingere da fondocampo. 30-30 Servizio e diritto di Sonego. 15-30 Djere molto meglio in questo primo set da fondocampo: scappa via il rovescio ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO SET 2-6 PRIMO SET! Ildomina il primo parziale. 40-15 DUE SET POINT! Ilottiene un’altra grande prima. 30-15 Servizio e diritto del. 15-15prova a variare ma il diritto finisce in rete dopo il rovescio diagonale di. 0-15 Ottima risposta di diritto di. 2-5 BREAK! Ilpuò servire per il set. 30-40 PALLA BREAK! Altro diritto lungo dinel tentativo di spingere da fondocampo. 30-30 Servizio e diritto di. 15-30molto meglio in questo primo set da fondocampo: scappa via il rovescio ...

