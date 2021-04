LIVE Sonego-Djere 2-6 6-5, Finale ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro lotta e tiene vivo il match! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace di Djere. 15-15 Ottima risposta di diritto di Sonego. 15-0 SI FERMA SUL NASTRO LA VOLEE DI Sonego! Che scambio condotto da Djere che poi non aveva chiuso sottorete. 6-5 Spettacolare il piemontese che annulla tre chance che avrebbe dato una possibilità d’oro a Djere per chiudere il match. AD-40 l’azzurro è ancora in vita e porta l’avversario all’errore con il rovescio. 40-40 Sonego SHOW! CHE CORAGGIO IL PIEMONTESE!!!! CHIUSURA A RETE CON LA VOLEE! 40-AD ALTRA CHANCE Djere! In corridoio il diritto a sventaglio lungolinea di Sonego. 40-40 ACE DI Sonego!!!! MATCH APERTISSIMO! 30-40 MIRACOLO DI Sonego CON LA SMORZATA! Non ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ace di. 15-15 Ottima risposta di diritto di. 15-0 SI FERMA SUL NASTRO LA VOLEE DI! Che scambio condotto dache poi non aveva chiuso sottorete. 6-5 Spettacolare il piemontese che annulla tre chance che avrebbe dato una possibilità d’oro aper chiudere il match. AD-40è ancora in vita e porta l’avversario all’errore con il rovescio. 40-40SHOW! CHE CORAGGIO IL PIEMONTESE!!!! CHIUSURA A RETE CON LA VOLEE! 40-AD ALTRA CHANCE! In corridoio il diritto a sventaglio lungolinea di. 40-40 ACE DI!!!! MATCH APERTISSIMO! 30-40 MIRACOLO DICON LA SMORZATA! Non ...

