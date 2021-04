LIVE Reyer Venezia-Valencia | Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA | lagunari | è caccia al primo trofeo europeo della storia

(Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-KSC Szekszard –-Carolo Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladiper l’edizione 2020-2021 (di fatto 2021). In campo l’Umanae il, per l’assegnazione delcontinentale dell’anno in materia di pallacanestro, allo assoluto. La squadra di coach Giampiero Ticchi approda per la seconda volta indi, la prima sotto la gestione dell’attuale allenatore: tre anni fa era stato il Galatasaray, nel ...

REYER1872 : ?? Semifinale @EuroCupWomen! Live sulla nostra pagina Facebook e su - PianetaBasketIT : L'@AquilaBasketTN supera la Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. Season-high da 33 punti per JaCorey Williams - PianetaBasketIT : OVERTIIIME A TRENTO! La diretta testuale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reyer

OA Sport

Alla vigilia della sfida ha parlato l'assistant coach Davide Ceccato: "Dopo la sconfitta contro Schio affrontiamoVenezia prima della classe, una squadra forte e rinnovata. Le nostre avversarie ...Eurolega Stella Rossa Belgrado - Olimpia Milano in diretta:su Eurosport Player 37 MINUTI FA ... Nel match contro la, Messina ha schierato una formazione molto rimaneggiata, regalando un ...Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di EuroCup femminile per l’edizione 2020-2021 (di fatto 2021). In campo l’Umana Reyer Venezia e il Valencia ...sulla pagina Facebook della Reyer. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi ...