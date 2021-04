LIVE Reyer Venezia-Valencia 68-71, Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA: ultimi 5? da brividi! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-73 Penetrazione vincente di Carrera Quintana, massimo vantaggio Valencia a 4’24” dalla fine e c’è il time out di Ticchi che ha ora bisogno di dare una scossa decisiva. 68-71 Spinge a rimbalzo Allen, non c’è il fischio e ci sono invece i due punti. 68-69 ANDERSON PER PETRONYTE! La trova sul lato sinistro! Attura impedisce la ricezione di Carrera Quintana sul passaggio alto di Romero con il fallo, il primo del quarto di Venezia. 5’55” al termine nel momento più duro per la Reyer. 66-69 Notevole entrata dal lato sinistro di Carrera Quintana contro Fagbenle. Fallo a rimbalzo di Gulich sulla tripla sbagliata da Romero, e il bonus permette alla Reyer di poter andare in lunetta per tutti i prossimi sette minuti. 66-67 1/2 Howard, 7’42” alla ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-73 Penetrazione vincente di Carrera Quintana, massimo vantaggioa 4’24” dalla fine e c’è il time out di Ticchi che ha ora bisogno di dare una scossa decisiva. 68-71 Spinge a rimbalzo Allen, non c’è il fischio e ci sono invece i due punti. 68-69 ANDERSON PER PETRONYTE! La trova sul lato sinistro! Attura impedisce la ricezione di Carrera Quintana sul passaggio alto di Romero con il fallo, il primo del quarto di. 5’55” al termine nel momento più duro per la. 66-69 Notevole entrata dal lato sinistro di Carrera Quintana contro Fagbenle. Fallo a rimbalzo di Gulich sulla tripla sbagliata da Romero, e il bonus permette alladi poter andare in lunetta per tutti i prossimi sette minuti. 66-67 1/2 Howard, 7’42” alla ...

