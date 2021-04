LIVE Reyer Venezia-Valencia 50-53, Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA: parziale iberico a metà terzo quarto (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-53 Gran penetrazione di Anderson! 50-53 Casas porta via la palla a Penna, la punta e appoggia al vetro con la sinistra. Time out chiamato da Ticchi, è il momento più difficile per la Reyer. 50-51 Trahan-Davis dai sei metri, e sorpasso Valencia. Fagbenle rischia di segnare al limite dei 24 dalla rimessa, ma la palla parte appena troppo tardi. 50-49 Magnifica penetrazione di Allen, 12 per lei e Valencia a -1. 50-47 Carrera Quintana raccoglie il pallone vagante e lo trasforma in due punti. 50-45 Dai sei metri: Natasha Howard! 48-45 Brutta persa di Venezia, transizione veloce che manda a segno Casas. Iniziano a calare le percentuali, cosa decisamente comprensibile dato che era quasi impossibile mantenere quelle della prima metà ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-53 Gran penetrazione di Anderson! 50-53 Casas porta via la palla a Penna, la punta e appoggia al vetro con la sinistra. Time out chiamato da Ticchi, è il momento più difficile per la. 50-51 Trahan-Davis dai sei metri, e sorpasso. Fagbenle rischia di segnare al limite dei 24 dalla rimessa, ma la palla parte appena troppo tardi. 50-49 Magnifica penetrazione di Allen, 12 per lei ea -1. 50-47 Carrera Quintana raccoglie il pallone vagante e lo trasforma in due punti. 50-45 Dai sei metri: Natasha Howard! 48-45 Brutta persa di, transizione veloce che manda a segno Casas. Iniziano a calare le percentuali, cosa decisamente comprensibile dato che era quasi impossibile mantenere quelle della prima...

zazoomblog : LIVE Reyer Venezia-Valencia 46-41 Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA: partita bellissima! Orogranata avanti… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Reyer Venezia, è caccia alla storia: tra poco la Finale di EuroCup 2020-2021 contro Valencia per la… - REYER1872 : Tutto pronto al #Taliercio per la 26^ giornata di Regular Season? Umana #Reyer vs @LeonessaBrescia ???? Live… - REYER1872 : ?? Semifinale @EuroCupWomen! Live sulla nostra pagina Facebook e su -