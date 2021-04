LIVE – Cantù-Trento 35-31, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) Acqua S.Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trento si sfidano nella 26° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I lombardi cercano una vittoria che possa dare una scossa alla loro classifica, mentre dall’altra parte i trentini sono in lotta per i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 19.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cantù-Trento 35-31 FINE PRIMO QUARTO 9? – 3 su 3 di Smith dalla lunetta in seguito al fallo commesso oltre l’arco di Morgan: 14-13. 8? – 2 su 2 di Maye dalla lunetta: 11-13. 8? – Sette punti per Sanders, parità sull’11 pari. 5? – Schiaccia Baheye, ma Sanders inizia a scaldare la mano con cinque punti consecutivi: 11-7. 3? – Maye sblocca il tabellino dell’Aquila: 9-2. 3? – BOMBA PER SMITH, IMMEDIATO ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Acqua S.Bernardoe Dolomiti Energiasi sfidano nella 26° giornata del campionato diA1. I lombardi cercano una vittoria che possa dare una scossa alla loro classifica, mentre dall’altra parte i trentini sono in lotta per i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 19.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA35-31 FINE PRIMO QUARTO 9? – 3 su 3 di Smith dalla lunetta in seguito al fallo commesso oltre l’arco di Morgan: 14-13. 8? – 2 su 2 di Maye dalla lunetta: 11-13. 8? – Sette punti per Sanders, parità sull’11 pari. 5? – Schiaccia Baheye, ma Sanders inizia a scaldare la mano con cinque punti consecutivi: 11-7. 3? – Maye sblocca il tabellino dell’Aquila: 9-2. 3? – BOMBA PER SMITH, IMMEDIATO ...

