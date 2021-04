LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: fantastico oro per Rodini-Cesarini! Lodo e Vicino d’argento! Oro azzurro nel 4 di coppia pl (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! fantastico ORO DI Rodini E CESARINI CHE VINCONO LA SPECIALITA’ OLIMPICA!!! Argento per la Gran bretagna che ha impegnato fino alla fine le azzurre, bronzo per l’Olanda!!! 13.58: Le azzurre resistono a 150 metri dal traguardo 13.56: Ai 1500 metri Italia, Gran Bretagna, Olanda 13.54: A metà gara Italia, Romania, Gran Bretagna 13.52: Ai 500 metri Italia, Gran Bretagna, Romania 13.45: Ci sono Valentina Rodini e Federica Cesarini al via nella finale del doppio pesi leggeri, che ha visto le azzurre dominare in semifinale. Con loro al via Romania, Olanda,. Gran Bretagna, Irlanda e Russia 13.42: La rimonta dell’Italia porta un bronzo, alle spalle della Gran Bretagna, che va a prendersi un ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!ORO DIE CESARINI CHE VINCONO LA SPECIALITA’ OLIMPICA!!! Argento per la Gran bretagna che ha impegnato fino alla fine le azzurre, bronzo per l’Olanda!!! 13.58: Le azzurre resistono a 150 metri dal traguardo 13.56: Ai 1500 metri Italia, Gran Bretagna, Olanda 13.54: A metà gara Italia, Romania, Gran Bretagna 13.52: Ai 500 metri Italia, Gran Bretagna, Romania 13.45: Ci sono Valentinae Federica Cesarini al via nella finale del doppio pesi leggeri, che ha visto le azzurre dominare in semifinale. Con loro al via Romania, Olanda,. Gran Bretagna, Irlanda e Russia 13.42: La rimonta dell’Italia porta un bronzo, alle spalle della Gran Bretagna, che va a prendersi un ...

