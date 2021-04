LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: rischio rinvio per il Covid scongiurato (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brindisi-Olimpia Milano, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season della Serie A 2020-2021 di basket. Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brindisi-Olimpia Milano, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season della Serie A 2020-2021 di basket. Scontro al vertice in Salento, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. L’Olimpia Milano, che con il successo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season dellaA 2020-2021 di. Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season dellaA 2020-2021 di. Scontro al vertice in Salento, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica diA. L’, che con il successo ...

