LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: palla a due in Puglia! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 Risposta immediata di Zach LeDay! 16-10 Ancora Willis da tre! Stavolta dall’altro lato del campo. 13-10 Punter avvicina i lombardi. 13-8 WILLIS DALL’ARCO! Massimo vantaggio Brindisi. 10-8 3/3 di Zanelli ai liberi. Ingenuo fallo di Delaney su Zanelli che tentava una velleitaria tripla. 7-8 Krubally in lunetta completa il gioco da tre punti. 6-8 Krubally col canestro e fallo! Oggi ha il duro compito di non far rimpiangere Perkins, buono l’inizio. 4-8 CLAMOROSA TRIPLA DI PUNTER! 4-5 Tarczewski firma i primi punti della sua partita. 4-3 palla persa dall’Olimpia, alley-oop sull’asse Gaspardo-Willis! 2-3 La tripla di Punter apre lo score milanese. 2-0 Krubally a bersaglio col semigancio mancino. INIZIO MATCH 20.43 QUINTETTO Brindisi – Zanelli, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Risposta immediata di Zach LeDay! 16-10 Ancora Willis da tre! Stavolta dall’altro lato del campo. 13-10 Punter avvicina i lombardi. 13-8 WILLIS DALL’ARCO! Massimo vantaggio. 10-8 3/3 di Zanelli ai liberi. Ingenuo fallo di Delaney su Zanelli che tentava una velleitaria tripla. 7-8 Krubally in lunetta completa il gioco da tre punti. 6-8 Krubally col canestro e fallo! Oggi ha il duro compito di non far rimpiangere Perkins, buono l’inizio. 4-8 CLAMOROSA TRIPLA DI PUNTER! 4-5 Tarczewski firma i primi punti della sua partita. 4-3persa dall’, alley-oop sull’asse Gaspardo-Willis! 2-3 La tripla di Punter apre lo score milanese. 2-0 Krubally a bersaglio col semigancio mancino. INIZIO MATCH 20.43 QUINTETTO– Zanelli, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: rischio rinvio per il Covid scongiurato - #Brindisi-Olimpi… - fabiocavagnera : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… - OlimpiaMiNews : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… - AlessandroMagg4 : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… - infoitsport : LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: rischio rinvio per il Covid -