LIVE Brindisi-Olimpia Milano 80-71, Serie A basket in DIRETTA: i pugliesi compiono l’impresa e si prendono la vetta! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALE: Brindisi-Olimpia Milano 80-71 FINISCE QUI!! L’HAPPY CASA Brindisi E’ LA NUOVA CAPOLISTA DELLA Serie A! 80-71 2/2 di Bell ai liberi. Bell andrà in lunetta, ma sul cronometro ci sono solo 10”. l’impresa ormai è compiuta per Brindisi! 78-71 1/2 di Shields in lunetta. 78-70 2/2 di Zanelli ai liberi. 76-70 Altra tripla fenomenale di Rodriguez! 33” alla fine. 76-67 LeDay prende il rimbalzo offensivo e schiaccia comodamente. 76-65 1/2 di Krubally in lunetta. Punter sbaglia il tiro libero, Krubally cattura il rimbalzo e subisce il fallo che lo manderà in lunetta. 75-65 Punter segna e subisce il fallo. 75-63 SCHIACCIA GASPARDOOO! Brindisi sul +12 a 1’30” dalla sirena. 73-63 Che ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINALE:80-71 FINISCE QUI!! L’HAPPY CASAE’ LA NUOVA CAPOLISTA DELLAA! 80-71 2/2 di Bell ai liberi. Bell andrà in lunetta, ma sul cronometro ci sono solo 10”.ormai è compiuta per! 78-71 1/2 di Shields in lunetta. 78-70 2/2 di Zanelli ai liberi. 76-70 Altra tripla fenomenale di Rodriguez! 33” alla fine. 76-67 LeDay prende il rimbalzo offensivo e schiaccia comodamente. 76-65 1/2 di Krubally in lunetta. Punter sbaglia il tiro libero, Krubally cattura il rimbalzo e subisce il fallo che lo manderà in lunetta. 75-65 Punter segna e subisce il fallo. 75-63 SCHIACCIA GASPARDOOO!sul +12 a 1’30” dalla sirena. 73-63 Che ...

Advertising

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi non trovano l'atteggiamento giusto, sono sotto tutto il confronto e vanno 0-2 con i pugliesi #LBASerieA h… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA #Brindisi in vetta! #OlimpiaMilano battuta 80-71 e agganciata al primo posto dai pu… - OlimpiaMiNews : I biancorossi non trovano l'atteggiamento giusto, sono sotto tutto il confronto e vanno 0-2 con i pugliesi… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Olimpia Milano 59-50 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Olimpia #Milano #59-50 - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Olimpia Milano 22-17 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Olimpia #Milano #22-17 -