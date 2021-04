LIVE Brindisi-Olimpia Milano 80-71, Serie A basket in DIRETTA: i pugliesi compiono l’impresa e si prendono la vetta! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buon proseguimento di serata. 22.34 L’MVP del match è Derek Willis che timbra una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi; in evidenza anche Bostic e Gaspardo, rispettivamente a quota 15 e 13 punti. A Milano non bastano i 23 punti di Sergio Rodriguez. 22.32 Grandissima impresa dell’Happy Casa Brindisi che, nonostante le tante assenze, batte l’Olimpia Milano per 80-71 e si prende la vetta della classifica di Serie A. Vittoria strameritata per i pugliesi che hanno giocato con un’intensità ben diversa rispetto ai lombardi e hanno in questo modo sopperito al divario tecnico. Continua il campionato da sogno della Stella del ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.36 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buon proseguimento di serata. 22.34 L’MVP del match è Derek Willis che timbra una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi; in evidenza anche Bostic e Gaspardo, rispettivamente a quota 15 e 13 punti. Anon bastano i 23 punti di Sergio Rodriguez. 22.32 Grandissima impresa dell’Happy Casache, nonostante le tante assenze, batte l’per 80-71 e si prende la vetta della classifica diA. Vittoria strameritata per iche hanno giocato con un’intensità ben diversa rispetto ai lombardi e hanno in questo modo sopperito al divario tecnico. Continua il campionato da sogno della Stella del ...

