LIVE Brindisi-Olimpia Milano 65-61, Serie A basket in DIRETTA: si riavvicinano i meneghini, finale infuocato (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-63 2/2 ai liberi per Shields. 71-61 Azione personale di Bostic! Brindisi di nuovo in doppia cifra di vantaggio! 69-61 Segna Bostic, l’Happy Casa ritorna sul +8. 67-61 Che canestro di Willis! Grandissima partita dell’ala Brindisina. 65-61 2/2 in lunetta per Shields. Milano torna a -4. 65-59 Arresto e tiro di Delaney. 65-57 Rimbalzo offensivo di Zanelli, segna Bostic. Timeout per Alberto Morea che oggi sostituisce Vitucci in panchina. 63-57 Ancora il Chacho! Altra tripla dello spagnolo, 20 punti per lui. 63-54 1/2 di Tarczewski ai liberi. 63-53 Delaney segna la tripla dall’angolo. Timeout Milano. 63-50 SCHIACCIA ANCHE VISCONTI! Massimo vantaggio Happy Casa, parziale di 13-1 in corso. 61-50 Ripartenza Brindisi, Gaspardo vola ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-63 2/2 ai liberi per Shields. 71-61 Azione personale di Bostic!di nuovo in doppia cifra di vantaggio! 69-61 Segna Bostic, l’Happy Casa ritorna sul +8. 67-61 Che canestro di Willis! Grandissima partita dell’alana. 65-61 2/2 in lunetta per Shields.torna a -4. 65-59 Arresto e tiro di Delaney. 65-57 Rimbalzo offensivo di Zanelli, segna Bostic. Timeout per Alberto Morea che oggi sostituisce Vitucci in panchina. 63-57 Ancora il Chacho! Altra tripla dello spagnolo, 20 punti per lui. 63-54 1/2 di Tarczewski ai liberi. 63-53 Delaney segna la tripla dall’angolo. Timeout. 63-50 SCHIACCIA ANCHE VISCONTI! Massimo vantaggio Happy Casa, parziale di 13-1 in corso. 61-50 Ripartenza, Gaspardo vola ...

