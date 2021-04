LIVE – Brindisi-Olimpia Milano 63-57, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) Happy Casa Brindisi e AX Armani Exchange Milano si sfidano nel posticipo della 26° giornata di Serie A1 2020/2021. All’andata fu successo dei pugliesi che attualmente sono secondi della classe proprio alle spalle dei meneghini che guidano il campionato oltre ad essere approdati ai playoff di Eurolega. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Olimpia Milano 63-57 33? – Ancora il Chacho! Altra tripla dello spagnolo, 20 punti per lui: 63-57. 32? – Delaney segna la tripla dall’angolo: 63-53. 31? – SCHIACCIA ANCHE VISCONTI! Massimo vantaggio Happy Casa, parziale di 13-1 in corso: 63-50. 31? – Ripartenza Brindisi, Gaspardo vola sopra il ferro. +11 Brindisi, 61-50! FINE TERZO QUARTO 30? – Rimbalzo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Happy Casae AX Armani Exchangesi sfidano nel posticipo della 26° giornata diA1. All’andata fu successo dei pugliesi che attualmente sono secondi della classe proprio alle spalle dei meneghini che guidano il campionato oltre ad essere approdati ai playoff di Eurolega. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA63-57 33? – Ancora il Chacho! Altra tripla dello spagnolo, 20 punti per lui: 63-57. 32? – Delaney segna la tripla dall’angolo: 63-53. 31? – SCHIACCIA ANCHE VISCONTI! Massimo vantaggio Happy Casa, parziale di 13-1 in corso: 63-50. 31? – Ripartenza, Gaspardo vola sopra il ferro. +11, 61-50! FINE TERZO QUARTO 30? – Rimbalzo ...

zazoomblog : LIVE – Brindisi-Olimpia Milano 22-17 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Olimpia #Milano #22-17 - zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: rischio rinvio per il Covid scongiurato - #Brindisi-Olimpi… - fabiocavagnera : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… - OlimpiaMiNews : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… - AlessandroMagg4 : GAME DAY FINALMENTE Dopo una lunga attesa, si va in campo. Quali saranno le scelte di Ettore Messina? E soprattutto… -