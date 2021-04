LIVE Brindisi-Olimpia Milano 41-35, Serie A basket in DIRETTA: gran primo tempo dei pugliesi (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo tempo: Brindisi-Olimpia Milano 41-35 Respinta dal secondo ferro la tripla di Rodriguez. 41-35 ANCHE ZANELLI DALL’ARCO! +6 Brindisi. 38-35 Palleggio, arresto e tiro di Rodriguez. 38-33 Tripla di Bostic dall’angolo! 35-33 CHE BOMBA DEL CHACHO! Olimpia a -2, timeout Happy Casa. 35-30 La tripla di Rodriguez riavvicina Milano. 35-27 1/2 in lunetta per Shields. 35-26 Contropiede Brindisi, Bell sigla il +9! Timeout Milano. 33-26 Visconti sbaglia la tripla, ma Willis arriva col tap-in. 31-26 LeDay scrive il nuovo -5. 31-24 2/2 ai liberi per Bell. 29-24 Bostic in lunetta completa il gioco da tre punti. 28-24 gran giocata di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE41-35 Respinta dal secondo ferro la tripla di Rodriguez. 41-35 ANCHE ZANELLI DALL’ARCO! +6. 38-35 Palleggio, arresto e tiro di Rodriguez. 38-33 Tripla di Bostic dall’angolo! 35-33 CHE BOMBA DEL CHACHO!a -2, timeout Happy Casa. 35-30 La tripla di Rodriguez riavvicina. 35-27 1/2 in lunetta per Shields. 35-26 Contropiede, Bell sigla il +9! Timeout. 33-26 Visconti sbaglia la tripla, ma Willis arriva col tap-in. 31-26 LeDay scrive il nuovo -5. 31-24 2/2 ai liberi per Bell. 29-24 Bostic in lunetta completa il gioco da tre punti. 28-24giocata di ...

