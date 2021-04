Lite Quagliarella-Gattuso | la frase che ha fatto infuriare l’allenatore VIDEO

Leggi su anteprima24

Genova – Vittoria pesantissima per il Napoli, che s'impone 2-0 in casa della Sampdoria e si prende momentaneamente il quarto posto della classifica, in attesa della gara dell'Atalanta a Firenze. Nel corso del primo tempo non è sfuggito alle telecamere il botta e risposta tra Fabioe Rino. "Stai facendo la telecronaca mister", dice l'attaccante blucerchiato al tecnico del Napoli, che risponde: "Quaglia… Pensa a giocare e non rompere i c*****i..che ca**o vuoi?". Uno scambio di battute finito sul nascere come si può vedere dalpostato sulla pagina dal tifoso del Napoli Gerardo Marino.