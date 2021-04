L’Italia di Draghi vista dagli Usa? Un’occasione unica per Biden (Di domenica 11 aprile 2021) Qualcosa di grosso è accaduto a Roma e a Washington se ne sono accorti in pochi. Con questa frase netta si apre un’analisi pubblicata dal Center for American Progress, think tank liberal molto vicino all’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden. Il titolo è chiaro: “Coinvolgendo L’Italia, Biden può rafforzare sia gli Stati Uniti sia l’Unione europea”. A firmare il contributo, che torna utile alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sono due esperti del centro studi: Max Bergmann, membro del Policy Planning Staff (il think tank del dipartimento di Stato dal 2011 a 2017), e Simon Clark, autore del libro “Terror Vanquished: The Italian Approach to Defeating Terrorism”. La “cosa grossa” è l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. “A prima vista, potrebbe ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Qualcosa di grosso è accaduto a Roma e a Washington se ne sono accorti in pochi. Con questa frase netta si apre un’analisi pubblicata dal Center for American Progress, think tank liberal molto vicino all’amministrazione statunitense guidata da Joe. Il titolo è chiaro: “Coinvolgendopuò rafforzare sia gli Stati Uniti sia l’Unione europea”. A firmare il contributo, che torna utile alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sono due esperti del centro studi: Max Bergmann, membro del Policy Planning Staff (il think tank del dipartimento di Stato dal 2011 a 2017), e Simon Clark, autore del libro “Terror Vanquished: The Italian Approach to Defeating Terrorism”. La “cosa grossa” è l’arrivo di Marioa Palazzo Chigi. “A prima, potrebbe ...

