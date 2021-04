L’isola dei famosi 2021, Andrea Cerioli inondato di accuse: ecco cosa accade (Di domenica 11 aprile 2021) E’ esploso un nuovo caso mediatico a L’isola dei famosi 2021, che vede il naufrago Andrea Cerioli accusato di tradimento nei riguardi della fidanzata Arianna Cirrincione e photoshop spudorato sui suoi profili social. Se a lanciare quest’ultime accuse all’influencer è il web, che sui social non riesce a capacitarsi di come il fisico dell’ex tronista di Uomini e donne alL’isola appaia sottotono e non muscoloso come quello che lui sfoggia nelle foto postate in rete, a sospettare che tu stia tradendo la fiducia della compagna è un’altra naufraga, Miryea Stabile. Secondo lei, Andrea nasconde un debole per la loro compagna di gioco, Elisa Isoardi. Tutte accuse che fanno parecchio discutere e di cui vi parliamo qui di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) E’ esploso un nuovo caso mediatico adei, che vede il naufragoaccusato di tradimento nei riguardi della fidanzata Arianna Cirrincione e photoshop spudorato sui suoi profili social. Se a lanciare quest’ultimeall’influencer è il web, che sui social non riesce a capacitarsi di come il fisico dell’ex tronista di Uomini e donne alappaia sottotono e non muscoloso come quello che lui sfoggia nelle foto postate in rete, a sospettare che tu stia tradendo la fiducia della compagna è un’altra naufraga, Miryea Stabile. Secondo lei,nasconde un debole per la loro compagna di gioco, Elisa Isoardi. Tutteche fanno parecchio discutere e di cui vi parliamo qui di ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - BELLISS16414189 : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… - Franz78it : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… - BrunellaCalabre : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… - Antonie29617430 : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… -