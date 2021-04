Lione ok con l’Angers: lotta Champions aperta in Ligue 1 (Di domenica 11 aprile 2021) Il Lione torna alla vittoria in Ligue 1 e resta sulla scia delle prime tre: 3-0 all’Angers grazie alla doppietta di Depay e al gol di Paquetà Il Lione torna alla vittoria in Ligue 1 e resta sulla scia delle prime tre. Il netto 3-0 rifilato all’Angers porta le firme di Depay (doppietta per l’attaccante olandese) e Paquetà. La formazione di Rudi Garcia si trova attualmente al quarto posto in classifica, con cinque punti in meno rispetto alla capolista Lille. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Iltorna alla vittoria in1 e resta sulla scia delle prime tre: 3-0 algrazie alla doppietta di Depay e al gol di Paquetà Iltorna alla vittoria in1 e resta sulla scia delle prime tre. Il netto 3-0 rifilato alporta le firme di Depay (doppietta per l’attaccante olandese) e Paquetà. La formazione di Rudi Garcia si trova attualmente al quarto posto in classifica, con cinque punti in meno rispetto alla capolista Lille. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CristianP1984 : @yoghi007 @Mirko799 @romeoagresti Giusto....poi ci andrebbero messi anche le 4 partite (due quarti di finale e due… - gettasofia : RT @FmMosca: @fdragoni Fabio, è stata una legge dettata dall'estero. 'LABORATORIO ITALIA' I francesi non si stanno vaccinando per vedere co… - Pattu1967 : @Collimasoni E non fischiato a favore all’andata con Ajax Lione e Porto se non ricordo male ... - GiovannaBrilli : RT @FmMosca: @fdragoni Fabio, è stata una legge dettata dall'estero. 'LABORATORIO ITALIA' I francesi non si stanno vaccinando per vedere co… - danielsun2021mi : RT @FmMosca: @fdragoni Fabio, è stata una legge dettata dall'estero. 'LABORATORIO ITALIA' I francesi non si stanno vaccinando per vedere co… -