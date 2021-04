Ligue 2020/2021, c’è anche il Lione per il titolo: Angers ko 3-0, doppio Depay e Paquetà (Di domenica 11 aprile 2021) Il Lione passeggia contro l’Angers per 3-0 nel match valido per la trentaduesima giornata di Ligue 2020/2021. Gli uomini di Rudi Garcia non potevano sbagliare in seguito alle vittorie di Lille, PSG e Monaco, e infatti hanno rispettato il pronostico: la doppietta di Depay è intervallata dalla rete dell’ex Milan Paquetà. I padroni di casa tornano alla vittoria dopo tre giornate e salgono quindi a 64 punti in classifica, all’interno di una graduatoria che li vede preceduti da Lille (69), PSG (66) e Monaco (65): per il titolo si assisterà dunque a un rush finale a quattro squadre. Gli ospiti invece rimangono a quota 41 punti, equidistanti dalla zona salvezza e dai piazzamenti europei. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ilpasseggia contro l’per 3-0 nel match valido per la trentaduesima giornata di. Gli uomini di Rudi Garcia non potevano sbagliare in seguito alle vittorie di Lille, PSG e Monaco, e infatti hanno rispettato il pronostico: la doppietta diè intervallata dalla rete dell’ex Milan. I padroni di casa tornano alla vittoria dopo tre giornate e salgono quindi a 64 punti in classifica, all’interno di una graduatoria che li vede preceduti da Lille (69), PSG (66) e Monaco (65): per ilsi assisterà dunque a un rush finale a quattro squadre. Gli ospiti invece rimangono a quota 41 punti, equidistanti dalla zona salvezza e dai piazzamenti europei. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 PSG - Bayern Monaco: cronaca diretta live, risultato in tempo reale ...Champions League 2020/2021. Si parte dal 3 - 2 dell'andata per la squadra francese che si è imposta sotto la neve all'Allianz Arena. Da una parte, dunque, c'è la squadra di Pochettino che, in Ligue 1,...

Risultati calcio live, Domenica 11 aprile 2021 - Calciomagazine ...00 Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka 0 - 0 * JK Narva Trans - Tulevik Viljandi 1 - 1 * 14:00 FCI Levadia - JK Nõmme Kalju 18:00 Tallinna JK Legion - FC Flora Francia > Ligue 1 2020/2021 13:00 Stade Rennes ...

Ligue 1 2020/2021: il Rennes vince e si avvicina alla zona Europa, Nantes nei guai Sportface.it Monaco-Dijon | Linarès: “Veniamo spesso bastonati dagli avversari” È il durissimo commento dell’allenatore del Dijon, David Linarès, dopo la sconfitta esterna per 3-0 allo Stade Louis II contro il Monaco, quarta forza della Ligue 1 2020-2021. Il tecnico, nel post ...

Monaco-Dijon | Kovac: “Abbiamo conquistato una vittoria meritata” Sono le parole dell’allenatore del Monaco, Niko Kovac, dopo la vittoria interna per 3-0 allo Stade Louis II contro il Dijon, fanalino di coda della Ligue 1 2020-2021. Il tecnico monegasco, nel post ...

