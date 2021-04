Ligue 1, i risultati della trentaduesima giornata: vince il Rennes (Di domenica 11 aprile 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, i risultati della trentaduesima giornata La trentaduesima giornata del campionato francese è aperta dalla vittoria della capolista Lilla in casa del Metz. Il sabato di Ligue 1 è inaugurato dal successo per 4-1 del Psg in casa dello Strasburgo. Il Marsiglia non va oltre il pareggio contro il Montpellier. Nella prima sfida ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021)1, calendario,e classifica. Il raccontostagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario,e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, iLadel campionato francese è aperta dalla vittoriacapolista Lilla in casa del Metz. Il sabato di1 è inaugurato dal successo per 4-1 del Psg in casa dello Strasburgo. Il Marsiglia non va oltre il pareggio contro il Montpellier. Nella prima sfida ...

Risultati e classifica Ligue 1 giornata 32 Tuttocampo Ligue 1 - Ok il Rennes. Il Montpellier pareggia all'ultimo contro il Marsiglia. Il PSG risponde alla vittoria del Lilla Prosegue la Ligue 1 con gli incontri della trentunesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata. Già ...

Pronostici Ligue1 11 aprile: Lione e Monaco non possono sbagliare Il Lens è quinto e sta lottando per un piazzamento europeo, il Lorient ha 3 punti di vantaggio sulla terzultima e deve continuare a macinare risultati se vuole salvarsi. Le motivazioni ci sono per ...

