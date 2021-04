Liga, l’Atletico pareggia in casa del Betis e si riprende la vetta solitaria (Di domenica 11 aprile 2021) l’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 in casa del Betis Siviglia (quinta forza del campionato spagnolo). Un pareggio che però consente ai colchoneros di tornare in vetta da soli alla Liga, ma ora il margine sul Real Madrid e il Barcellona è risicato (+1 e +2). Atletico in vantaggio al 5?, con Carrasco. La risposta dei verdi di Siviglia al 20?, con Tello. Gara poi equilibrata, con i colchoneros che hanno provato a vincerla, senza riuscirci. Atletico che sale a 67, poi Real 66 e Barça 65, per un finale di campionato stupendo. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021)Madrid non va oltre l’1-1 indelSiviglia (quinta forza del campionato spagnolo). Un pareggio che però consente ai colchoneros di tornare inda soli alla, ma ora il margine sul Real Madrid e il Barcellona è risicato (+1 e +2). Atletico in vantaggio al 5?, con Carrasco. La risposta dei verdi di Siviglia al 20?, con Tello. Gara poi equilibrata, con i colchoneros che hanno provato a vincerla, senza riuscirci. Atletico che sale a 67, poi Real 66 e Barça 65, per un finale di campionato stupendo. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

