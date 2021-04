Liga 2020 2021 | Granada vince in rimonta sul campo di Valaldolid

(Di domenica 11 aprile 2021)per 2-1 suldel Valladolid nel match valido per la trentesima giornata del campionato di. Suldello stadio José Zorrilla, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio negli ultimi minuti del primo tempo grazie al rigore trasformato da Orellana (41?). Nella ripresa però la formazione ospite reagisce: prima pareggia i conti con la rete di Molina (78?) e infine passa in vantaggio Quini (86?), che segna il gol del definitivo 1-2 che vale i tre punti al. SportFace.

