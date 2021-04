**Letteratura: è morto Edouard Maunick, il poeta dei valori del meticciato** (Di domenica 11 aprile 2021) Parigi, 11 apr. – (Adnkronos) – Lo scrittore e diplomatico mauriziano di lingua francese Edouard Maunick, poeta della difficoltà dell’esilio e dei valori del meticciato, è morto sabato 10 aprile a Parigi all’età di 89 anni. L’Accademia di Francia lo ha premiato due volte: per aver contribuito “all’influenza della lingua e della letteratura francese nel mondo” nel 1990 e con il Grand Premio della Francofonia nel 2003. Il primo volume di Maunick pubblicato in Italia è ”Poesie. Autoantologia” (1992), tradotto da Roberto Carifi per la casa editrice milanese Jaca Book nella collana ‘”I poeti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Parigi, 11 apr. – (Adnkronos) – Lo scrittore e diplomatico mauriziano di lingua francesedella difficoltà dell’esilio e deidel meticciato, èsabato 10 aprile a Parigi all’età di 89 anni. L’Accademia di Francia lo ha premiato due volte: per aver contribuito “all’influenza della lingua e della letteratura francese nel mondo” nel 1990 e con il Grand Premio della Francofonia nel 2003. Il primo volume dipubblicato in Italia è ”Poesie. Autoantologia” (1992), tradotto da Roberto Carifi per la casa editrice milanese Jaca Book nella collana ‘”I poeti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

