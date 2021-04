Letta | “Senza Next Generation l’Unione europea sarebbe saltata | sovranismo avrebbe vinto”

Leggi su dire

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – “Se non ci fosse stato Next Generation EU oggi non ci sarebbe più l’Unione europea che è stata molto vicina al collasso tra il marzo e il maggio dell’anno scorso. Si era arrivati ad un bivio, se non si fosse intrapresa la strada del Next Generation EU l’Europa sarebbe saltata, magari non istituzionalmente ma si sarebbe afflosciata e il sovranismo avrebbe vinto“. Così il segretario PD Enrico Letta intervenendo ad un convegno su ‘Next generation Ue, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa’. “L’OBIETTIVO È RENDERE PERMANENTE IL NEXT GENERATION EU”