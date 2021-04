L’Eredità | Martina Crocchia è single o ha il fidanzato? Ecco cosa sappiamo

Leggi su ck12

(Di domenica 11 aprile 2021) In molti si chiedono se la campionessa delsiao se abbia un, attualmentedavvero poco sulla sua vita privata.o fidanzata? (Instagram)è stata la super campionessa dello show televisivo, con all’attivo una vincita di 158.000 euro, è stata presente per diverse puntate nello show preserale condotto da Flavio Insinna. La campionessa ha dichiarato che la sua permanenza allo show è stata vissuta come un sogno, infatti non si sarebbe mai aspettata di andare oltre la prima puntata. L’esperienza si è rivelata più bella e gratificante grazie alla grande famiglia che lo ...