"Le notti brave? Tante". Totti riceve il Tapiro e risponde a Cassano: "Chi non l'ha fatto?" (Di domenica 11 aprile 2021) Domani sera, lunedì 12 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Francesco Totti (il settimo della sua carriera) in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv Sky “Speravo de morì prima” dedicata all'ex capitano della Roma. "La serie mi è piaciuta molto poco: l'attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono", aveva dichiarato il 30 marzo Cassano sempre a Staffelli. Totti, beccato dall'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, gli ha replicato: "Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene". L'ex capitano della Roma ha negato anche che, come invece dichiarato da FantAntonio, spesso andavano direttamente a Trigoria dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Domani sera, lunedì 12 aprile, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild'oro a Francesco(il settimo della sua carriera) in seguito alle critiche di Antonioalla serie tv Sky “Speravo de morì prima” dedicata all'ex capitano della Roma. "La serie mi è piaciuta molto poco: l'attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono", aveva dichiarato il 30 marzosempre a Staffelli., beccato dall'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, gli ha replicato: "Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene". L'ex capitano della Roma ha negato anche che, come invece dichiarato da FantAntonio, spesso andavano direttamente a Trigoria dopo ...

