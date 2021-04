Le anticipazioni della puntata di Mercoledì 14 Aprile 2021 di Un posto al sole (Di domenica 11 aprile 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda Mercoledì 14 Aprile 2021 è il 5.673° e fa parte del blocco numero 1.135 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Alberto Bader. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le trame ufficiali! L’incontro con Pietro Abbate (Simon Grechi) insospettisce Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), cosa nasconde quel misterioso uomo d’affari? Clara (Imma Pirone) si sforza di non cedere ai sentimenti che ancora prova per Alberto (Maurizio Aiello). Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha un’ulteriore conferma di quanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sia coinvolto dalla Curcio. Inconsapevole di portare scompiglio nella vita di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda14è il 5.673° e fa parte del blocco numero 1.135 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Alberto Bader. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le trame ufficiali! L’incontro con Pietro Abbate (Simon Grechi) insospettisce Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), cosa nasconde quel misterioso uomo d’affari? Clara (Imma Pirone) si sforza di non cedere ai sentimenti che ancora prova per Alberto (Maurizio Aiello). Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha un’ulteriore conferma di quanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sia coinvolto dalla Curcio. Inconsapevole di portare scompiglio nella vita di ...

