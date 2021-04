Lazio, una squadra d’assalto: nessuno segna di più nei primi 15? (Di domenica 11 aprile 2021) La Lazio parte sempre all’assalto in questo campionato: i biancocelesti hanno segnato più di tutti nei primi 15 minuti di partita Un campionato complicato quello della Lazio, vista soprattutto l’agguerrita concorrenza per l’obiettivo quarto posto. Tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi, nonostante i vari problemi, continua a lottare per cercare di raggiungere un’altra qualificazione in Champions League, lanciandosi all’assalto in ogni partita. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Infatti, come riportato dalla Lega Serie A, i biancocelesti sono la compagine che ha segnato di più nei primi 15 minuti di gara: sono ben 10 le reti realizzate dalla Prima squadra della Capitale nel primo quarto d’oro di gioco, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Laparte sempre all’assalto in questo campionato: i biancocelesti hannoto più di tutti nei15 minuti di partita Un campionato complicato quello della, vista soprattutto l’agguerrita concorrenza per l’obiettivo quarto posto. Tuttavia, ladi Simone Inzaghi, nonostante i vari problemi, continua a lottare per cercare di raggiungere un’altra qualificazione in Champions League, lanciandosi all’assalto in ogni partita. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Infatti, come riportato dalla Lega Serie A, i biancocelesti sono la compagine che hato di più nei15 minuti di gara: sono ben 10 le reti realizzate dalla Primadella Capitale nel primo quarto d’oro di gioco, ...

Advertising

fattoquotidiano : La Procura di Civitavecchia ha autorizzato i carabinieri ad avviare una fase istruttoria d’indagine per raccogliere… - nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - GenoaCFC : ?????? Il Genoa è una delle tre squadre imbattute in casa in @SerieA nel 2021, insieme a Inter e Lazio. - LauraritaRita : Gli ospedali del Lazio costretti a riconsegnare con urgenza una fornitura di mascherine finita sotto inchiesta e se… - RobertoRenga : Caro (si fa per dire) DAZN: mi arrendo. Datevi una mossa almeno per la Lazio. -