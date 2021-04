L’Atalanta può somigliare all’invasione di cavallette. Ma ha una vena masochistica (Di domenica 11 aprile 2021) L’Atalanta può somigliare all’invasione delle cavallette ma ha anche amnesie da squadra autolesionista. La caratteristica della Fiorentina è l’inconsistenza, una formazione incapace di rendersi pericolosa che però ha al centro dell’attacco un calciatore che sta diventando un’iradiddio: l’appena ventunenne Vlahovic che quest’anno è riuscito a segnare 15 reti con una squadra decisamente modesta. Nel deserto viola il serbo, stasera, è riuscito nella titanica impresa di segnare due gol e di raddrizzare una partita talmente impari da far pensare che fosse il caso di mischiare le squadre. È finita 3-2 per la squadra di Gasperini che però dovrà riflettere molto. L’Atalanta ha giocato 45 minuti a ritmi altissimi. Non c’è stata partita, al punto che il 2-0 dopo 45 minuti è parso un risultato striminzito, poco ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021)puòdellema ha anche amnesie da squadra autolesionista. La caratteristica della Fiorentina è l’inconsistenza, una formazione incapace di rendersi pericolosa che però ha al centro dell’attacco un calciatore che sta diventando un’iradiddio: l’appena ventunenne Vlahovic che quest’anno è riuscito a segnare 15 reti con una squadra decisamente modesta. Nel deserto viola il serbo, stasera, è riuscito nella titanica impresa di segnare due gol e di raddrizzare una partita talmente impari da far pensare che fosse il caso di mischiare le squadre. È finita 3-2 per la squadra di Gasperini che però dovrà riflettere molto.ha giocato 45 minuti a ritmi altissimi. Non c’è stata partita, al punto che il 2-0 dopo 45 minuti è parso un risultato striminzito, poco ...

