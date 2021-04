L'ammissione della Cina: "I nostri vaccini hanno bassa efficacia. Possibili mix per potenziarli" (Di domenica 11 aprile 2021) I vaccini cinesi "non hanno tassi di protezione molto elevati", ha spiegato Gao nel corso di una conferenza stampa nella città di Chengdu come riporta Associated Press Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Icinesi "nontassi di protezione molto elevati", ha spiegato Gao nel corso di una conferenza stampa nella città di Chengdu come riporta Associated Press

