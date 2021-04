L’agente di Gomez | “Papu felice a Siviglia Ritorno in Italia? Mai dire mai”

Leggi su sportface

"Aè molto. E' in un club importante e ha esaudito un sogno: da bambino tifava per gli andalusi. Rivederlo in Serie A? Nel calcio non c'è nulla di impossibile, maimai…Di sicuro a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo". Queste le dichiarazioni del procuratore Giuseppe Riso, agente del, nell'edizione odierna di Tuttosport. E sul futuro di Gollini: "Il suo futuro sono la qualificazione alla Champions con l'Atalanta e l'Europeo. Poi dopo… Non aggiungo altro".