La Verità | “Inchiesta mascherine | Arcuri indagato per peculato”

ROMA – Secondo quanto riporta il quotidiano 'La Verità', l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato in merito alla fornitura di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. ARCURI: "NON SO NULLA"

ladyonorato : Questo racconto è sconcertante. Un’inchiesta parlamentare dovrà essere svolta prima possibile per restituire a tutt… - TgLa7 : Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato. Lo anticipa il quotidiano La Verita' - flinxkk8 : RT @GuadagnoRaffae2: L’ex commissario #Arcuri sotto inchiesta per il reato di peculato. Così il quotidiano La Verità riporta. La cosa non s… - Activnews24 : ?? In merito a quanto riportato questa mattina dal quotidiano La Verità circa il suo coinvolgimento nell'inchiesta s… - SecolodItalia1 : Arcuri nei guai per le mascherine cinesi. La Verità: «L’ex commissario è sotto inchiesta per peculato»… -

