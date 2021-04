La Turchia sospende alcuni contratti commerciali con l' Italia

(Di domenica 11 aprile 2021) E' la risposta di Ankara all', dopo le dichiarazioni del premier Draghi che aveva definito il presidente Erdogan 'dittatore'. A rischio la fornitura di elicotteri Leonardo per un valore di 150 ..

E' la risposta di Ankara all'Italia, dopo le dichiarazioni del premier Draghi che aveva definito il presidente Erdogan 'dittatore'. A rischio la fornitura di elicotteri Leonardo per un valore di 150 ..Riad, 09 apr 16:12 - L'Egitto avrebbe interrotto in via temporanea i colloqui per la normalizzazione delle relazioni con la, in attesa che Ankara acceleri...Che le parole del premier Draghi sul presidente turco Erdogan (lo ha definito un “dittatore” ndr) avrebbero avuto pesanti ripercussioni sui rapporti tra i due Paesi era più che prevedibile. Meno lo er ...Ma quali sarebbero le ritorsioni della Turchia nei confronti dell’Italia? Ankara sarebbe pronta a sospendere i contratti già siglati con aziende italiane. Sospesa la vendita per la scuola di volo ...