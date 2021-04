La strada stretta sulle riaperture dal 20 aprile per bar e ristoranti all’aperto, a maggio l’ipotesi su teatri e cinema con tamponi al pubblico (Di domenica 11 aprile 2021) «Le aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate in funzione dei numeri». Raffredda gli entusiasmi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, riguardo a una possibile distensione delle restrizioni prima che scada il decreto Covid vigente. Le pressioni, però, arrivano da ogni fronte: cittadini, membri dello stesso governo insistono per anticipare le riaperture. In cima alla lista ci sono i ristoranti, poi cinema, musei e teatri e, per ultimi, bar e palestre. Una possibile data per far ripartire alcune attività sembrerebbe quella di lunedì 19 aprile: circola nei palazzi romani l’ipotesi di concedere qualche allentamento tra una settimana. Ma prima bisognerà ascoltare il parere del Cts, il quale dovrebbe ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) «Le aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate in funzione dei numeri». Raffredda gli entusiasmi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, riguardo a una possibile distensione delle restrizioni prima che scada il decreto Covid vigente. Le pressioni, però, arrivano da ogni fronte: cittadini, membri dello stesso governo insistono per anticipare le. In cima alla lista ci sono i, poi, musei ee, per ultimi, bar e palestre. Una possibile data per far ripartire alcune attività sembrerebbe quella di lunedì 19: circola nei palazzi romanidi concedere qualche allentamento tra una settimana. Ma prima bisognerà ascoltare il parere del Cts, il quale dovrebbe ...

