La storia di una travel blogger che ha lasciato l' Italia in piena pandemia per lavorare oltre il Circolo Polare Artico Isolata per isolata almeno lì è in mezzo alla natura

(Di domenica 11 aprile 2021) Quando mi proposero di gestire una guest house tra i ghiacci della Norvegia,il– più o meno all’altezza di Capo Nord – ci pensai su due o tre giorni e poi dissi: arrivo. E lo scorso 24 ottobre, dopo aver fatto la prima valigia da neve della mia vita, sono partita, destinazione Kongsfiord, il tipico pugno di casette di legno colorate, isolate e visitate dalle renne che si immagina quando si pensa all’estremo nord norvegese. Chi mi fece quell’offerta – davvero insolita pure per una abituata a stare in giro per il mondo come me – si premurò di avvisarmi: «C’è questo posto molto remoto...», esordì: «Il primo centro abitato è a una quarantina di chilometri, il primo ospedale a quattrocento… Fa molto freddo». Valentina Miozzo a passeggio con i mezzi di trasporto locale. ...