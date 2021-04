La Roma ritrova il sorriso anche in campionato: Borja Mayoral stende il Bologna (Di domenica 11 aprile 2021) Vittoria casalinga della Roma di Paulo Fonseca che batte il Bologna di Sinisa Mihajlovic allo stadio Olimpico. Tre punti importanti in ottica Europa per i giallorossi che restano nella scia della Lazio: i giallorossi salgono a quota 54 in classifica. Passo falso degli emiliani che incassano la seconda sconfitta consecutiva e restano a 34 punti. Una Roma, con diversi titolari a riposo in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, ha sofferto contro gli ospiti. Giallorossi, piuttosto svagati in avvio, subiscono gli avversari ma ringraziano per la scarsa mira sottoporta. Al 9? Skov Olsen cerca a rimorchio Barrow che svirgola, la palla resta lì e Palacio calcia fuori da due passi complice una deviazione. Pochi secondi dopo Svanberg mette i brividi ai padroni di casa, alzando troppo la traiettoria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Vittoria casalinga delladi Paulo Fonseca che batte ildi Sinisa Mihajlovic allo stadio Olimpico. Tre punti importanti in ottica Europa per i giallorossi che restano nella scia della Lazio: i giallorossi salgono a quota 54 in classifica. Passo falso degli emiliani che incassano la seconda sconfitta consecutiva e restano a 34 punti. Una, con diversi titolari a riposo in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, ha sofferto contro gli ospiti. Giallorossi, piuttosto svagati in avvio, subiscono gli avversari ma ringraziano per la scarsa mira sottoporta. Al 9? Skov Olsen cerca a rimorchio Barrow che svirgola, la palla resta lì e Palacio calcia fuori da due passi complice una deviazione. Pochi secondi dopo Svanberg mette i brividi ai padroni di casa, alzando troppo la traiettoria di ...

Advertising

IlgiallorossoIt : La Roma ritrova la vittoria anche in campionato. Il trionfo in rimonta contro l’Ajax funge da molla. I giallorossi… - romanewseu : Eurorivali, dopo il ko con la Roma l’# Ajax ritrova la vittoria in campionato. ???? - thevolleynews : Roma ritrova la vetta della classifica con il secco 3-0 su Marignano - - ilRomanistaweb : #Primavera, la #Roma riceve la #Fiorentina: #De Rossi contro l'allievo #Aquilani Alberto ritrova Alberto, allenato… -