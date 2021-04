La Reggina abbatte il Vicenza 3-0 e ora sogna i playoff

(Di domenica 11 aprile 2021) Nel posticipo domenicale di Serie B ladi Marco Baroni ha vinto con un 3-0 rotondo la sua partita contro il. 3 punti che avvicinano i calabresi alla zona. I padroni di casa sono andati subito avanti con l’autogol di Valentini e la rete di Edera al 6?. Nel secondo tempo Denis ha siglato il 3-0, nelda segnalare un rigore sbagliato da Giacomelli. Adesso lasale a 44 a un punto in meno rispetto all’ottava posizione occupata dal Chievo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... due volte con Benziccheri e la terza, la più pericolosa con Rossi , che costringe il portiere stabiese di proprietà dellaa parare di piede. Lo Stabia soffre un poco a centrocampo per il ...... risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale Lafa il ... Baroni dà una lezione di calcio a Brocchi , non rischia praticamente nulla egli avversari ...