La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay (Di domenica 11 aprile 2021) “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica”, le hanno detto i suoi genitori. Sul caso di Malika, la ragazza di Castelfiorentino che nei giorni scorsi ha raccontato le umiliazioni subite in famiglia dopo il suo coming out, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine. Sulla base della denuncia presentata dalla giovane il pubblico ministero Giovanni Solinas ha delegato gli accertamenti ai carabinieri. La notizia è riportata dalla stampa locale. Le verifiche, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Empoli si starebbero concentrando proprio sulle minacce rivolte dalla mamma, documentate peraltro in una conversazione registrata dalla ragazza, che è stata cacciata di casa. “Meglio una figlia drogata che lesbica. Mi parli di altra gente? ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica”, le hanno detto i suoi genitori. Suldi, la ragazza di Castelfiorentino che nei giorni scorsi ha raccontato le umiliazioni subite in famiglia dopo il suo coming out, ladiha aperto un fascicolo di indagine. Sulla base della denuncia presentata dalla giovane il pubblico ministero Giovanni Solinas ha delegato gli accertamenti ai carabinieri. La notizia è riportata dalla stampa locale. Le verifiche, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Empoli si starebbero concentrando proprio sulle minacce rivolte dalla mamma, documentate peraltro in una conversazione registrata dalla ragazza, che è statadi. “Meglio una figlia drogata che lesbica. Mi parli di altra gente? ...

