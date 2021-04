La Principessa Anna omaggia papà Filippo: “E’ stato il mio esempio di vita” (Di domenica 11 aprile 2021) Il principe Carlo ieri, è stato il primo membro della famiglia reale a parlare in pubblico dopo la morte di Filippo. E dopo le dolci parole della regina Elisabetta, arriva oggi anche il messaggio della Principessa Anna, che affida al sito ufficiale della famiglia reale, le sue parole. “Mio padre è stato il mio insegnante, il mio supporto, il mio critico” ha scritto la Principessa Anna che ha anche aggiunto che ha cercato nella sua vita, di seguire l’esempio che il padre le aveva dato, tracciato sulla sua strada. Non ci sono ancora notizie ufficiali circa il giorno del funerale privato del principe Filippo che, stando alle ultime notizie, dovrebbe essere celebrato sabato. Il messaggio della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) Il principe Carlo ieri, èil primo membro della famiglia reale a parlare in pubblico dopo la morte di. E dopo le dolci parole della regina Elisabetta, arriva oggi anche il messaggio della, che affida al sito ufficiale della famiglia reale, le sue parole. “Mio padre èil mio insegnante, il mio supporto, il mio critico” ha scritto lache ha anche aggiunto che ha cercato nella sua, di seguire l’che il padre le aveva dato, tracciato sulla sua strada. Non ci sono ancora notizie ufficiali circa il giorno del funerale privato del principeche, stando alle ultime notizie, dovrebbe essere celebrato sabato. Il messaggio della ...

