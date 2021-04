La preoccupante mancanza di stranieri nei Paesi dell’Europa centro-orientale (Di domenica 11 aprile 2021) In tutta l’Unione risiedono regolarmente 23 milioni di cittadini extracomunitari e 13.5 cittadini di uno Stato Ue che abitano però in uno Paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. In percentuali, significa che gli extracomunitari sono il 5% della popolazione residente, i cittadini Ue che vivono in un altro Stato circa il 3%. (Dati Eurostat) Come prevedibile, i tre Stati che ospitano più stranieri in rapporto alla popolazione sono i tre meno popolosi, dove anche numeri bassi sono sufficienti a far schizzare in alto le percentuali: Lussemburgo (48%), Malta (20%) e Cipro (18%). I Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica languono invece in fondo alla classifica: Romania (sotto l’1%), Polonia, Slovacchia, Bulgaria (1%), Ungheria (2%), Croazia (3%). Solo la Cechia raggiunge il 5% ... Leggi su linkiesta (Di domenica 11 aprile 2021) In tutta l’Unione risiedono regolarmente 23 milioni di cittadini extracomunitari e 13.5 cittadini di uno Stato Ue che abitano però in uno Paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. In percentuali, significa che gli extracomunitari sono il 5% della popolazione residente, i cittadini Ue che vivono in un altro Stato circa il 3%. (Dati Eurostat) Come prevedibile, i tre Stati che ospitano piùin rapporto alla popolazione sono i tre meno popolosi, dove anche numeri bassi sono sufficienti a far schizzare in alto le percentuali: Lussemburgo (48%), Malta (20%) e Cipro (18%). Ie balcanica languono invece in fondo alla classifica: Romania (sotto l’1%), Polonia, Slovacchia, Bulgaria (1%), Ungheria (2%), Croazia (3%). Solo la Cechia raggiunge il 5% ...

