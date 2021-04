La pandemia cambia le tradizioni che restano patrimonio dell’intera umanità

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 aprile 2021) Lahato le vite, il quotidiano, le abitudini di molti. Ha cancellato riti epopolari, hato lo stile di vita dei cittadini. Ma c’è una cosa che abbiamo imparato più di tutte in questa lunga emergenza pandemica: la capacità di reinventarsi. Anche per questo lenon si cancellano.no, si modificano, si riscrivono e si riadattano, per conservare un inestimabileper l’intera. Forse in tempo die di ristrettezze, tra le tante cose che abbiamo imparato a ri-apprezzare, c’è proprio quella di mantenere vivo il ricordo delle: gesti, riti, omaggi, intenzioni di preghiera e intenzioni profane, chee si tramandano. Se ...