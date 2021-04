La noncuranza dei Paesi europei: l’Africa ha bisogno di vaccini (Di domenica 11 aprile 2021) E mentre l’Europa si appresta a vaccinare la propria popolazione, l’Africa resta il relitto di un terzo mondo abbandonato da tutti. Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) E mentre l’Europa si appresta a vaccinare la propria popolazione,resta il relitto di un terzo mondo abbandonato da tutti.

Advertising

AntoStel : @flaviafratello @dariosci1 Ma la insensatezza, se non assurdità dei vocali... Il tempo di registrare il messaggio,… - Mat87Vic : @odd_ark Non era aggressività. Amo solo tanto la natura e mi spiace che per la noncuranza dei proprietari alcuni an… - lorenzowanderer : @tagadala7 Dite a quelli in piazza senza mascherine...che se ci segnalano i nomi dei locali... Faremo in modo di n… -